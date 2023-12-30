ua en ru
Сб, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Катар предложил новое соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС: о чем идет речь

Суббота 30 декабря 2023 04:20
UA EN RU
Катар предложил новое соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС: о чем идет речь Фото: Катар предложил соглашение по завершению войны в Секторе Газа (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Катар выступил с новой инициативой о прекращении войны в Секторе Газа между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Издание утверждает, что источник на условиях анонимности сообщил, что Доха представила предложение Израилю, властям Палестины, ХАМАС и влиятельным арабским и международным организациям.

В выдвинутой инициативе Катар предлагает постоянное прекращение огня, чтобы проложить путь масштабному обмену пленными между ХАМАС и Израилем для решения проблемы заложников, удерживаемых в Газе.

Также предлагается вторить палестинское консенсусное правительство, которое не имело прямого привлечения в ХАМАС, для послевоенного управления в Секторе Газа.

Предлагается Катару обеспечить гарантии, чтобы не повторились события 7 октября, когда ХАМАС жестоко вторгся на юг Израиля, и направлено на обеспечение устойчивого прекращения огня.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Однако ХАМАС отверг предложение.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война займет больше нескольких месяцев.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Катар
NEWS
Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке
Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году