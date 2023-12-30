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Катар запропонував нову угоду про припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС: про що йдеться

Субота 30 грудня 2023 04:20
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Катар запропонував нову угоду про припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС: про що йдеться Фото: Катар запропонував угоду для завершення війни в Секторі Газа (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Катар виступив з новою ініціативою про припинення війни в Секторі Газа між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Видання стверджує, що джерело на умовах анонімності повідомило, що Доха представила пропозицію Ізраїлю, владі Палестини, ХАМАС і впливовим арабським і міжнародним організаціям.

У висунутій ініціативі Катар пропонує постійне припинення вогню, щоб прокласти шлях до масштабного обміну полоненими між ХАМАС та Ізраїлем для вирішення проблеми заручників, утримуваних у Газі.

Також пропонується свторити палестинський консенсусний уряд, який не мав прямого залучення до ХАМАС, для повоєнного управління в Секторі Газа.

Зазначається, що пропозиція Катару має на меті забезпечити гарантії, щоб не повторилися події 7 жовтня, коли ХАМАС жорстоко вторгся на південь Ізраїлю, і спрямована на забезпечення стійкого припинення вогню.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Тель-Авів та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Однак ХАМАС відхилив пропозицію.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. У той же день міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна займе більше кількох місяців.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

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ХАМАС Ізраїль Катар
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