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Катар помог заключить соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном, - CNN

Фото: премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани (flickr com unisgeneva)
Автор: Наталья Юрченко

Иран согласился на прекращение огня с Израилем. Свой месседж он передал США через Катар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CNN.

По данным Reuters, США предложили мирный план, согласовали его с Израилем, после чего премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани переговорил с Тегераном и получил согласие властей Ирана.

CNN уточняет, что президент Дональд Трамп разговаривал с эмиром Катара и сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня.

По словам источников издания, затем Трамп попросил Катар убедить Иран также согласиться на перемирие. Вице-президент США Джей Ди Вэнс согласовал детали с офисом премьер-министра Катара.

Перемирие Израиля и Ирана

Напомним, что 13 июня Израиль атаковал Иран в попытке уничтожить его ядерную программу. Были атакованы главные ядерные и военные объекты Ирана. ЦАХАЛ также ликвидировал ряд представителей военного руководства Тегерана.

После этого Израиль и Иран продолжали обмениваться воздушными ударами. Ситуация обострилась 22 июня. Тогда США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В Пентагоне заявили, что в результате атаки США уничтожили ядерную программу и амбиции Ирана.

Сегодня ночью президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня.

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильИранКатарДональд Трамп