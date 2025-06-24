Катар допоміг укласти угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, - CNN

За даними Reuters, США запропонували мирний план, погодили його з Ізраїлем, після чого прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані переговорив з Тегераном і отримав згоду влади Ірану.

CNN уточнює, що президент Дональд Трамп розмовляв з еміром Катару та повідомив, що Ізраїль погодився на припинення вогню.

За словами джерел видання, потім Трамп попросив Катар переконати Іран також погодитися на перемир'я. Віцепрезидент США Джей Ді Венс узгодив деталі з офісом прем'єр-міністра Катару.

Перемир'я Ізраїлю та Ірану

Нагадаємо, що 13 червня Ізраїль атакував Іран у намаганні знищити його ядерну програму. Були атаковані головні ядерні та військові об'єкти Ірану. ЦАХАЛ також ліквідував низку представників військового керівництва Тегерану.

Після цього Ізраїль та Іран продовжували обмінюватися повітряними ударами. Ситуація загострилася 22 червня. Тоді США завдали ударів по ключових ядерних об'єктах Ірану - у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

У Пентагоні заявили, що внаслідок атаки США знищили ядерну програму та амбіції Ірану.

Сьогодні вночі президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню.

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