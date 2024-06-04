ua en ru
Вт, 04 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Картины, реликвии и древности: Что ДСР нашел в коллекции Медведчука и не только

Вторник 04 июня 2024 17:35
UA EN RU
Картины, реликвии и древности: Что ДСР нашел в коллекции Медведчука и не только Фото: Виктор Медведчук (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Недавно правоохранители изъяли и вернули в собственность государства уникальное украшение ІІІ века, коллекцию древностей и 264 картины, принадлежавших экс-нардепу Виктору Медведчуку. Стоимость артефактов и художественных произведений - миллионы долларов.

Об этом рассказал начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель в интервью РБК-Украина.

"Мы имеем отдельный фокус на сохранение культурного наследия, ведь после 2014 года многое было захвачено, уничтожено, похищено. За это время у нас было три масштабных кейса, о которых мы сейчас можем говорить. Уникальное украшение ІІІ века, коллекция древностей, картины из коллекции Медведчука - все эти произведения искусства изъяли сотрудники ДСР совместно с коллегами", - рассказал Рубель.

По его словам, коллекцию древностей на миллионы долларов (более 6000 предметов) изъяли у участника группировки, причастной к финансированию "ДНР". Среди них - редкий меч Гунов, который специалисты датируют в пределах 360/380-410/420 лет.

Украшение - ременный гарнитур Готов, датированный ІІІ ст. н. э. изъяли у "черного археолога", когда он пытался ее продать. Аналоги найденного древности - самые известные экспонаты в главных музеях Дании и Швеции.

Также 264 картины вышел из жилищ Медведчука, 112 из которых имеют культурную ценность. Среди них произведения Труша, Эрделли и Глущенко.

"Стоимость изъятых артефактов и художественных произведений - миллионы долларов. Однако главное - не их стоимость, а то, что достояние нации возвращают государству из частных коллекций бандитов", - отметил Рубель.

Имущество Медведчука

Напомним, бывший нардеп Виктор Медведчук в Украине подозревается в государственной измене.

В 2022 году во время обмена пленными Медведчука отдали России взамен украинских командиров "Азова".

В феврале 2024 года украинское правительство разрешило продать яхту Royal Romance, которая принадлежала семье Медведчука. Судно находится в Хорватии.

А в апреле АРМА позволило продать автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов Медведчука.

Также из коллекции Медведчука были изъяты 264 картины, 112 из которых будут находиться в музейных фондах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук Национальная полиция
NEWS
Не только в Киеве. В областях начали вводить экстренные отключения света
Не только в Киеве. В областях начали вводить экстренные отключения света
DAILY
Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны