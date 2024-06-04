Картины, реликвии и древности: Что ДСР нашел в коллекции Медведчука и не только

Недавно правоохранители изъяли и вернули в собственность государства уникальное украшение ІІІ века, коллекцию древностей и 264 картины, принадлежавших экс-нардепу Виктору Медведчуку. Стоимость артефактов и художественных произведений - миллионы долларов.

"Мы имеем отдельный фокус на сохранение культурного наследия, ведь после 2014 года многое было захвачено, уничтожено, похищено. За это время у нас было три масштабных кейса, о которых мы сейчас можем говорить. Уникальное украшение ІІІ века, коллекция древностей, картины из коллекции Медведчука - все эти произведения искусства изъяли сотрудники ДСР совместно с коллегами", - рассказал Рубель.

По его словам, коллекцию древностей на миллионы долларов (более 6000 предметов) изъяли у участника группировки, причастной к финансированию "ДНР". Среди них - редкий меч Гунов, который специалисты датируют в пределах 360/380-410/420 лет.

Украшение - ременный гарнитур Готов, датированный ІІІ ст. н. э. изъяли у "черного археолога", когда он пытался ее продать. Аналоги найденного древности - самые известные экспонаты в главных музеях Дании и Швеции.

Также 264 картины вышел из жилищ Медведчука, 112 из которых имеют культурную ценность. Среди них произведения Труша, Эрделли и Глущенко.

"Стоимость изъятых артефактов и художественных произведений - миллионы долларов. Однако главное - не их стоимость, а то, что достояние нации возвращают государству из частных коллекций бандитов", - отметил Рубель.