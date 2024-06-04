ua en ru
Вт, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Картини, реліквії та старожитності: Що ДСР знайшов в колекції Медведчука і не тільки

Вівторок 04 червня 2024 17:35
UA EN RU
Картини, реліквії та старожитності: Що ДСР знайшов в колекції Медведчука і не тільки Фото: Віктор Медведчук (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Нещодавно правоохоронці вилучили та повернули у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які належали екснардепу Віктору Медведчуку. Вартість артефактів та художніх творів - мільйони доларів.

Про це розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Україні Андрій Рубель в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми маємо окремий фокус на збереження культурної спадщини, адже після 2014 року багато чого було захоплено, знищено, викрадено. За цей час у нас було три масштабних кейси, про які ми зараз можемо говорити. Унікальна прикраса ІІІ століття, колекція старожитностей, картини з колекції Медведчука - усі ці твори мистецтва вилучили співробітники ДСР спільно з колегами", - розповів Рубель.

За його словами, колекцію старожитностей на мільйони доларів (понад 6000 предметів) вилучили в учасника угруповання, причетного до фінансування "ДНР". Серед них - рідкісний меч Гунів, який спеціалісти датують в межах 360/380-410/420 років.

Прикрасу - ремінний гарнітур Готів, датований ІІІ ст. н. е. вилучили у "чорного археолога", коли він намагався її продати. Аналоги знайденої старожитності - найвідоміші експонати в головних музеях Данії та Швеції.

Також 264 картини вилущили з помешкань Медведчука, 112 з яких мають культурну цінність. Серед них твори Труша, Ерделлі та Глущенко.

"Вартість вилучених артефактів та художніх творів - мільйони доларів. Проте, головне - не їхня вартість, а те, що надбання нації повертають державі з приватних колекцій бандитів", - зазначив Рубель.

Майно Медведчука

Нагадаємо, колишнього нардепа Віктора Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді.

У 2022 році під час обміну полоненими Медведчука віддали Росії взамін на українських командирів "Азова".

У лютому 2024 року український уряд дозволив продати яхту Royal Romance, яка належала родині Медведчука. Судно знаходиться у Хорватії.

А у квітні АРМА дозволило продати автомобіль Maybach і 20 колекційних наручних годинників Медведчука.

Також з колекції Медведчука було вилучено 264 картини, 112 з яких будуть знаходитися в музейних фондах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Медведчук Національна поліція
NEWS
Як будуть діяти графіки відключення світла 5 червня: відповідь "Укренерго"
Як будуть діяти графіки відключення світла 5 червня: відповідь "Укренерго"
DAILY
Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни