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Російські війська вже контролюють частину Сєвєродонецька, - Гайдай

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Луганська область, Вівторок 31 травня 2022 09:43
Російські війська вже контролюють частину Сєвєродонецька, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Частину Сєвєродонецька (Луганська область) вже контролюють російські війська. Окупанти не можуть просуватися містом, бо там залишаються українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая під час відеозвернення.

"Оточення місту не загрожує, є можливість виходу на Лисичанськ, єдине - вони просуваються у центр міста. Вуличні бої тривають", - сказав Гайдай.

За його словами, зараз у місті залишається приблизно 15 тисяч цивільних.

"Рашисти збираються "зачищати" громаду, кидають батальйон солдатів-вбивць на навколишні села - Сиротине та Борівське, підтягують туди важку техніку. Простішими словами - збираються мародерити та замітати сліди, руйнуючи та вбиваючи мирне населення", - розповів Гайдай.

Він також повідомив, що вся територія вільної Луганської області під постійними обстрілами, ворог немає успіху у Тошківці, Золотому та на Лисичанському напрямку.

"Трасу "Лисичанськ-Бахмут" орки не контролюють, але щільно обстрілюють, пересування нею - небезпечне", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, українські військові роблять все можливе, щоб стримати російський наступ на Сєвєродонецьк, де ситуація є дуже складною.

Раніше стало відомо, що 30 травня російські війська змогли зайти на околиці Сєвєродонецька.

Додамо, як повідомляли в Міноборони, головною ціллю Москви залишається встановлення повного контролю над Донецькою й Луганською областями.

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