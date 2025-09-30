ua en ru
Карпаты засыпает снегом, а в некоторых регионах Украины прогнозируют заморозки до -3°С

Вторник 30 сентября 2025 11:10
Карпаты засыпает снегом, а в некоторых регионах Украины прогнозируют заморозки до -3°С Фото: Заморозки в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Карпатах снежит второй день подряд. На горе Поп Иван сохраняется морозная погода и царит "мистическая" атмосфера. В то же время в некоторых регионах в ближайшие дни тоже ожидается похолодание и заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья и работника обсерватории на горе Поп Иван от Карпатского национального университета Василия Фицака.

Горные спасатели Прикарпатья отмечают, что по состоянию на утро 30 сентября на горе Поп Иван температура опустилась до -3°С, идет снег, а видимость ограничена.

По словам работника обсерватории Василия Фицака, на Черногорском хребте царит "мистическая" атмосфера: мороз до -4°С и северный ветер 2-3 м/с.

На опубликованных фото видны заснеженные скалы, обледенение и облачность, что создает опасные условия для туристов.

Погода в Украине

В то же время ГСЧС предупреждает, что ночью со 2 на 3 октября в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой ожидаются заморозки 0-3°С на поверхности почвы. Это соответствует желтому уровню опасности и может повредить сельскохозяйственным культурам.

Кроме того, с 30 сентября по 2 октября в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Полтавской областях будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Спасатели советуют не сжигать сухую растительность, соблюдать правила пожарной безопасности, принять меры для защиты растений от заморозков.

Ранее РБК-Украина писало, что 30 сентября в Украине ожидается облачная и дождливая погода: осадки пройдут в западных и северных областях, а также местами на юге и в центре. Температура днем составит +7...+17°С, ветер будет порывистым и местами штормовым. В Киеве также прогнозируют дождь и +10...+12°С.

Также мы рассказывали, что на Прикарпатье спасатели эвакуировали туристку с несовершеннолетним сыном, которые заблудились вблизи Говерлы из-за резкого ухудшения погоды. Их нашли по координатам и вывели в безопасное место. ГСЧС призвала туристов проверять прогноз и регистрировать маршруты перед походами в горы.

