Сентябрь завершится дождями: какой сегодня будет погода в Украине
Сегодня, 30 сентября, в Украине ожидается облачная погода. Дожди пройдут в западных областях и на севере страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По данным Диденко, сегодня дожди ожидаются в Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, местами на Херсонщине, в Приазовье и в Кропивницком с районами.
В течение дня столбики термометров будут показывать от +7 до +17 градусов. В большинстве областей ожидается восточный ветер - будет порывистым, сильным, порой даже со штормовыми порывами.
В Киеве сегодня также будет идти дождь. Будет преобладать облачная влажная погода с температурой воздуха от +10 до +12 градусов.
