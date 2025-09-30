ua en ru
Сентябрь завершится дождями: какой сегодня будет погода в Украине

Вторник 30 сентября 2025 07:00
Сентябрь завершится дождями: какой сегодня будет погода в Украине Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 30 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 30 сентября, в Украине ожидается облачная погода. Дожди пройдут в западных областях и на севере страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, сегодня дожди ожидаются в Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, местами на Херсонщине, в Приазовье и в Кропивницком с районами.

В течение дня столбики термометров будут показывать от +7 до +17 градусов. В большинстве областей ожидается восточный ветер - будет порывистым, сильным, порой даже со штормовыми порывами.

В Киеве сегодня также будет идти дождь. Будет преобладать облачная влажная погода с температурой воздуха от +10 до +12 градусов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине в октябре - сколько будет осадков и какой будет температура воздуха.

