Карпати засипає снігом, а в деяких регіонах України прогнозують заморозки до -3°С
У Карпатах сніжить другий день підряд. На горі Піп Іван зберігається морозна погода та панує "містична" атмосфера. Водночас у деяких регіонах у найближчі дні теж очікується похолодання та заморозки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття та працівника обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василя Фіцака.
Гірські рятувальники Прикарпаття зазначають, що станом на ранок 30 вересня на горі Піп Іван температура опустилася до -3°С, йде сніг, а видимість обмежена.
За словами працівника обсерваторії Василя Фіцака, на Чорногорському хребті панує "містична" атмосфера: мороз до -4°С і північний вітер 2-3 м/с.
На опублікованих фото видно засніжені скелі, обледеніння та хмарність, що створює небезпечні умови для туристів.
Погода в Україні
Водночас ДСНС попереджає, що вночі з 2 на 3 жовтня у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій очікуються заморозки 0-3°С на поверхні ґрунту. Це відповідає жовтому рівню небезпеки та може зашкодити сільськогосподарським культурам.
Крім того, з 30 вересня по 2 жовтня у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та Полтавській областях зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Рятувальники радять не спалювати суху рослинність, дотримуватися правил пожежної безпеки, вжити заходів для захисту рослин від заморозків.
Раніше РБК-Україна писало, що 30 вересня в Україні очікується хмарна і дощова погода: опади пройдуть у західних та північних областях, а також місцями на півдні й у центрі. Температура вдень становитиме +7…+17°С, вітер буде рвучким і місцями штормовим. У Києві також прогнозують дощ та +10…+12°С.
Також ми розповідали, що на Прикарпатті рятувальники евакуювали туристку з неповнолітнім сином, які заблукали поблизу Говерли через різке погіршення погоди. Їх знайшли за координатами та вивели в безпечне місце. ДСНС закликала туристів перевіряти прогноз і реєструвати маршрути перед походами в гори.