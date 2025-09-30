Карпати засипає снігом, а в деяких регіонах України прогнозують заморозки до -3°С

У Карпатах сніжить другий день підряд. На горі Піп Іван зберігається морозна погода та панує "містична" атмосфера. Водночас у деяких регіонах у найближчі дні теж очікується похолодання та заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття та працівника обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василя Фіцака .

Гірські рятувальники Прикарпаття зазначають, що станом на ранок 30 вересня на горі Піп Іван температура опустилася до -3°С, йде сніг, а видимість обмежена.

За словами працівника обсерваторії Василя Фіцака, на Чорногорському хребті панує "містична" атмосфера: мороз до -4°С і північний вітер 2-3 м/с.

На опублікованих фото видно засніжені скелі, обледеніння та хмарність, що створює небезпечні умови для туристів.

Погода в Україні

Водночас ДСНС попереджає, що вночі з 2 на 3 жовтня у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій очікуються заморозки 0-3°С на поверхні ґрунту. Це відповідає жовтому рівню небезпеки та може зашкодити сільськогосподарським культурам.

Крім того, з 30 вересня по 2 жовтня у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та Полтавській областях зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Рятувальники радять не спалювати суху рослинність, дотримуватися правил пожежної безпеки, вжити заходів для захисту рослин від заморозків.