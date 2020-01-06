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У Карпатах знайшли заблукалих туристів із Києва

Новини » Надзвичайні події     06.01.2020 - 17:05
У Карпатах знайшли заблукалих туристів із Києва
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Туристи не могли самостійно зійти з Говерли

Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій у Карпатах знайшли двох туристів з Києва, що заблукали при сходженні з гори Говерла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Вказано, що під час сходження з гори Говерла туристи зійшли з маршруту та втратили орієнтування.

"5 січня о 16:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що двоє людей - 1980 року народження та 1979 року народження, жителі міста Київ, під час сходження з гори Говерла у напряму урочища Заросляк зійшли з маршруту та, втративши орієнтування, не можуть самостійно зійти", - сказано у повідомленні.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників.

"О 17:45 рятувальники зустріли заблукалих туристів в задовільному стані, надання медичної допомоги вони не потребували", - поінформували у ДСНС.

Так, рятувальники супроводили туристів до місця тимчасового проживання на НСБ "Заросляк" селища Ворохта.

Нагадаємо, у кінці січня 2019 року у Рахівському районі Закарпатської області троє киян, які проходили туристичний маршрут в районі гори Стіг, потрапили під снігову лавину, в результаті цього один з них загинув.

Як писало РБК-Україна, ДСНС попереджає місцевих жителів і туристів про небезпеку сходження снігових лавин на різдвяні свята. Зазначено, що небезпека сходу лавин є у трьох областях - Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській.

ДСНС попереджає про значну небезпеку сходження лавин Рятувальники переведені на посилений режим служби на час святкування Різдва
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