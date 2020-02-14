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Синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин в Карпатах

Новини » Суспільство     14.02.2020 - 10:14
Синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин в Карпатах
Фото: сніг у Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)

Лавинна небезпека зберігається у двох областях

У горах Закарпатської та Івано-Франківської областей сьогодні, 14 лютого, зберігається сніголавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, у високогір'ї східної частини Закарпатської області, а також у горах Івано-Франківської області сьогодні зберігатиметься значна сніголавинна небезпека.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Україні очікується незначне погіршення погодних умов - очікуються дощі зі снігом, разом з тим, температура повітря прогріється до +8.Зокрема, у західних областях сьогодні дощі зі снігом, вдень +2+5, а вночі -1-3.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вихідні погода в Україні різко зміниться. Так, у суботу, 15 лютого, буде холодно, а вже в неділю, 16 лютого, суттєво потепліє. Зокрема, у суботу у західних областях, крім Закарпатської та Вінницької областей, сніг з дощем, вдень +2+5, а вночі -1+2. У центрі країни теж сніг з дощем, вдень +3+5, а вночі -1+1. Втім, у Полтавській та Кіровоградській областях буде мінлива хмарність і без опадів. Разом з тим, у неділю на заході країни вдень температура повітря підніметься до +8, а вночі -1+1.

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