В Карпатах сильный ветер и мороз до -18°С: туристов призывают воздержаться от походов
В высокогорье Карпат на Прикарпатье 1 января накрыли сложные и опасные погодные условия. Спасатели призывают туристов и жителей региона воздержаться от выходов в горы из-за реальной угрозы жизни и здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Что происходит в высокогорье
По состоянию на утро 1 января на горе Поп Иван зафиксировали:
- облачность и ограниченную видимость;
- снег и сильный ветер юго-западного направления до 13 м/с;
- температуру воздуха около -18°С.
Кроме того, в высокогорье наблюдаются снежные переметы более одного метра, что существенно затрудняет передвижение и ориентирование даже для опытных туристов. Спасатели отмечают, что при таких условиях походы стоит отложить до улучшения погоды.
Погода 1 января
По данным Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в области ожидается:
- облачно с прояснениями, небольшой снег, слабая метель;
- на дорогах гололедица;
- ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- в городе Ивано-Франковске: ночью -5...-7°С, днем -0...-2°С;
- по области: ночью -5...-10°С, днем -0...-5°С;
- в высокогорье Карпат: ночью -7...-12°С, днем -4...-9°С.
Синоптики также объявили желтый уровень опасности из-за порывов ветра и гололеда.
Важное предостережение
Спасатели напоминают, что в случае планирования пребывания в горной местности стоит заранее позаботиться о безопасности и установить мобильное приложение "Спасение в горах", которое позволяет оперативно передать координаты в случае чрезвычайной ситуации.
