Морозы, снег и гололедица: прогноз погоды в Украине на первый день года

Украина, Четверг 01 января 2026 07:00
Морозы, снег и гололедица: прогноз погоды в Украине на первый день года
Автор: Наталья Кава

В первый день Нового года, 1 января, в Украине установится настоящая зимняя погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как сообщает Укргидрометцентр, на территорию страны продолжает поступать арктический воздух с севера, что обусловит существенное похолодание.

В западных областях, а также в новогоднюю ночь на востоке и северо-востоке страны ожидается небольшой снег. На дорогах местами будет образовываться гололедица, что может осложнить движение транспорта.

Ветер преимущественно западный, на западе страны - юго-западный, скоростью 5-10 м/с. В Карпатах днем возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов мороза, днем от 6 до 11 градусов мороза. В южных регионах и в большинстве западных областей ночью ожидается от 5 до 10 градусов мороза, днем - от 1 до 6 градусов мороза.

Погода в Киевской области и в Киеве

В Киевской области и столице 1 января будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью опустится до 16 градусов мороза, днем от 6 до 11 градусов мороза. В Киеве ночью прогнозируют до 13 градусов мороза, днем до 10 градусов ниже нуля.

Ранее в Укргидрометцентре подробно рассказали о том, какой будет климатическая характеристика второго месяца зимы и какой погоды стоит ожидать в Украине в январе 2026 года.

