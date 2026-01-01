ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У Карпатах сильний вітер і мороз до -18°С: туристів закликають утриматися від походів

Четвер 01 січня 2026 12:28
UA EN RU
У Карпатах сильний вітер і мороз до -18°С: туристів закликають утриматися від походів Фото: Українців попередили про небезпеку у горах 1 січня (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У високогір’ї Карпат на Прикарпатті 1 січня накрили складні та небезпечні погодні умови. Рятувальники закликають туристів і мешканців регіону утриматися від виходів у гори через реальну загрозу життю та здоров’ю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Що відбувається у високогір’ї

Станом на ранок 1 січня на горі Піп Іван зафіксували:

  • хмарність та обмежену видимість;
  • сніг і сильний вітер південно-західного напрямку до 13 м/с;
  • температуру повітря близько -18°С.

Крім того, у високогір’ї спостерігаються снігові перемети понад один метр, що суттєво ускладнює пересування та орієнтування навіть для досвідчених туристів. Рятувальники наголошують, що за таких умов походи варто відкласти до покращення погоди.

Погода 1 січня

За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, в області очікується:

  • хмарно з проясненнями, невеликий сніг, слабка хуртовина;
  • на дорогах ожеледиця;
  • вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • у місті Івано-Франківську: вночі -5…-7°С, вдень -0…-2°С;
  • по області: вночі -5…-10°С, вдень -0…-5°С;
  • у високогір’ї Карпат: вночі -7…-12°С, вдень -4…-9°С.

Синоптики також оголосили жовтий рівень небезпечності через пориви вітру та ожеледицю.

Важливе застереження

Рятувальники нагадують, що у разі планування перебування в гірській місцевості варто заздалегідь подбати про безпеку та встановити мобільний застосунок "Порятунок у горах", який дозволяє оперативно передати координати у разі надзвичайної ситуації.

Раніше РБК-Україна розповідало про похолодання в Україні 1 січня. Через надходження арктичного повітря очікується справжня зимова погода з морозами, місцями снігом, ожеледицею та посиленим вітром, зокрема в Карпатах. У більшості регіонів температура опуститься до -6…-16° вночі та -1…-11° вдень, у Києві - до -13° вночі.

Також ми розповідали, якою буде погода в Україні у січні 2026 року.

