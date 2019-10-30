У Карпатах похолодало до -8

Ілюстративне фото (facebook.com)

На горі Піп Іван Чорногірський сильний туман

Погода в Україні у середу, 30 жовтня, в Карпатах погіршилася, температура повітря опустилася до -8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

Повідомляється, що станом на 7:35 ранку на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували температуру -8 градусів, вітер північний, 3-4 м/с. Також повідомляється про підвищену хмарності і тумані.

Нагадаємо, 30 жовтня в Україні погіршиться погода у всіх областях. Синоптики прогнозують прохолодну погоду, проте без опадів. Вдень у західних регіонах очікується близько +2+6, вночі 0+2. У північних областях вдень +2+5, вночі 0+2. У центральних областях вдень +4+6, вночі 0+2. У Києві температура повітря вдень буде +4+6, а вночі 0+2.

Крім того, у Київ йде суттєве похолодання, в середу, четвер і п'ятницю в столиці вночі похолодає до -1-5 градусів, вдень до +4+7 градусів.

Також РБК-Україна повідомляло, що за прогнозом синоптика Наталки Діденко, 4 листопада в Україні покращиться погода. З початку наступного тижня в Україну знову прийде потепління.