Синоптик розповіла, коли в Україні чекати потепління

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Потепління очікується на наступному тижні

Погода в Україні наступного тижня, з 4 листопада, покращиться. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, холодна погода триватиме до кінця тижня, а з початку наступного тижня в Україну знову прийде потепління.

"Теплі дні ще попереду, не вішайте посинілого носа, тим більше, що опалення у багатьох вже є", - написала синоптик.

Нагадаємо, при цьому, за даними синоптика, 30 жовтня похолодання посилиться. Зокрема, найближчої ночі очікується від -3 до +3, вдень до +8. На півдні вночі від +3 до +7, вдень до +12. Діденко повідомила, що опади малоймовірні, вночі та вранці тумани. На Лівобережжі України північно-західний вітер може досягати сильних поривів.

Раніше синоптики попередили про тумані в чотирьох областях. Синоптики попереджають про туман в Україні, а саме в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях. Сьогодні вночі і вранці в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки).