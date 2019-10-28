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Синоптик попередила про сильні заморозки в Києві

Новини » Суспільство    28.10.2019 - 11:52
Синоптик попередила про сильні заморозки в Києві
Ілюстративне фото (pixabay com.jpg)

В Київ йде суттєве похолодання

Погода в Києві з четвера погіршиться, очікуються заморозки від -1 до -5. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Як вона зазначає, в Київ йде суттєве похолодання, у середу, четвер та п'ятницю у столиці вночі похолодає до -1-5 градусів, вдень до +4+7 градусів - дуже холодно.

"Одягайтеся тепліше, перевірте, чи закручені з минулого року батареї, щоб надто близько не знайомитися із сусідами, захистіть чи врятуйте хризантеми, пришийте нарешті гудзик на тепле пальто - словом, готуємося до щорічної переправи на зимові свята", - додала вона.

Нагадаємо, в Українському Гідрометцентрі повідомляли, що в період з 28 по 29 жовтня 2019 року на території України очікується покращення синоптичної ситуації. Сьогодні на території України утримується антициклонічний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер.

У понеділок, 28 жовтня, в Україні очікується помірна температура і дощі. На заході країни, крім Закарпатської та Чернівецької області, очікуються дощі, темпаратури буде коливатися в районі +9+14 градусів тепла. У Закарпатській області повітря прогріється до +17. В інших регіонах України очікується хмарна погода з проясненнями.

В Україну йде похолодання Завтра в деяких областях очікується дощ
Новини України КиївПогодапохолоданиезаморозки
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