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На заході України похолодало

Новини » Суспільство    30.10.2019 - 08:00
На заході України похолодало
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На заході країни похолодало, вдень очікується +4+6, вночі 0+2

Погода в Україні 30 жовтня погіршилась, у всіх областях похолодало, але без дощів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході країни похолодало, вдень очікується +4+6, вночі 0+2. У Вінницькій області вдень +3+7, а в Закарпатській +9+11.

У північних областях теж холодно, вдень +2+5, вночі 0+2. У центральних областях вдень +4+6, вночі 0+2.

На заході України похолодало

Крім того, за даними синоптиків, на сході країни буде трішки тепліше. Вдень очікується +7+9, вночі 0+5. У південних областях вдень +9+11, а вночі +5+7.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні холодно. Вдень +4+6, а вночі 0+2.

На заході України похолодало

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, сьогодні похолодання посилиться. Зокрема, найближчої ночі очікується від -3 до +3, вдень до +8. На півдні вночі від +3 до +7, вдень до +12.

Крім того, в Київ йде суттєве похолодання, у середу, четвер та п'ятницю у столиці вночі похолодає до -1-5 градусів, вдень до +4+7 градусів.

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