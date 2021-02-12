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В Карпатах - понад метр: з'явилася карта висоти снігового покрову в Україні

Автор: РБК-Україна

Сніг в Україні вкрив більшу частину України, окрім південного та східного регіонів. Найбільша висота снігового покрову станом на ранок 12 лютого спостерігається в Івано-Франківській (112 см) та Закарпатській областях (87 см).

Про це свідчать дані мапи, оприлюдненої Укргідрометцентром на своїй сторінці у Facebook.

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Згідно з даними карти, сніг відсутній у Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та Криму. У Херсонській області снігу небагато - менше 0,5 см.

Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 12 лютого у всіх регіонах України очікуються опади у вигляді снігу та дощу.

Сьогодні в акваторії Чорного та Азовського морів очікується шторм. Синоптики оголосили там другий рівень небезпеки, помаранчевий.

В Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях можливе налипання мокрого снігу та ожеледь, через що оголошено перший рівень небезпечності.

Також РБК-Україна писало, що антициклон принесе в Україну сильне похолодання та нічні морози до 27 градусів. Після 20 лютого не виключається відлига та потепління до нуля градусів.

Також наприкінці січня в Укргідрометцентрі не виключали повернення 30-градусних морозів до кінця зими. Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, таке похолодання триватиме недовго.

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