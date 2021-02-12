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Погода в Україні: через ожеледь в деяких регіонах оголосили І рівень небезпечності

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 лютого 2021 10:06
Погода в Україні: через ожеледь в деяких регіонах оголосили І рівень небезпечності Фото: автомобіль рятувальників (МВС України)
Автор: РБК-Україна

12 лютого в Україні очікується сильний вітер з поривами 15-20 м/с. В Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях можливе налипання мокрого снігу та ожеледь, через що оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що хуртовини, снігові замети та ожеледиця на дорогах будуть майже по всій країні, окрім південно-східного регіону.

Також синоптики попереджають, що впродовж 12-13 лютого в Україні значно знизиться температура повітря. В період з 14 по 18 лютого очікується холодна погода.

Нагадаємо, сьогодні в акваторії Чорного та Азовського морів очікується шторм. Синоптики оголосили там другий рівень небезпеки, помаранчевий.

Також РБК-Україна писало, що антициклон принесе в Україну сильне похолодання та нічні морози до 27 градусів. Після 20 лютого не виключається відлига та потепління до нуля градусів.

Також наприкінці січня в Укргідрометцентрі не виключали повернення 30-градусних морозів до кінця зими. Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, таке похолодання триватиме недовго.

12 лютого у всіх регіонах України очікуються опади у вигляді снігу та дощу.

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