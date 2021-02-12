Погода в Україні: через ожеледь в деяких регіонах оголосили І рівень небезпечності

12 лютого в Україні очікується сильний вітер з поривами 15-20 м/с. В Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях можливе налипання мокрого снігу та ожеледь, через що оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.