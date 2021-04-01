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Карантинний протест влаштували в Полтаві

Автор: Анастасія Рокитна

У Полтаві протестують під обласною державної адміністрацією. Підприємці виступають проти карантинних обмежень, які посилять з суботи.

Про це повідомляє видання "Зміст".

Підприємці проти закриття ринків, адже це удар по малому бізнесу, говорять вони.

Працівники продуктових та непродовольчих ринків вимагають дозволити їм працювати на вихідних. Також підприємці кажуть, що не отримають допомоги бізнесу від уряду, адже за розподілом уряду громада не перебуває у "червоній" зоні карантину.

Фото: у Полтаві протестують (zmist.pl.ua)

Нагадаємо, вчора в Ужгороді на площі Народній вийшли на протест представники бізнесу. Вони виступали проти вибіркового карантину.

Також раніше протестували підприємці в Чернівцях. Тоді учасникам протесту в Чернівцях проти карантину частково пішли на поступки. Зокрема, підприємцям Калинівського ринку дали доступ до своїх торгових місць.

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