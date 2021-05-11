Карантинні 8 тисяч гривень: ПФУ назвав суму виплат з бюджету

Станом на 11 травня для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам - підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам у "червоних" зонах направлено 800 млн гривень. Гроші отримав кожен третій з тих, хто подав заявки.

Раніше у прес-службі Мінекономіки повідомляли, що заявки на компенсацію за карантин подали 320 тисяч українців.

Відзначимо, заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. З держбюджету виділили кошти лише на 175 тисяч громадян - 1,4 млрд гривень.

Якщо цей регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися за грошима через портал або застосунок "Дія" до 19 травня.