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Виплати по 8 тисяч: скільки українців отримали компенсацію за карантин

Новость на русском → Україна, Четвер 06 травня 2021 15:02
Виплати по 8 тисяч: скільки українців отримали компенсацію за карантин Фото: тільки 25% з тих, хто подав, заявки, отримали по 8 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 6 травня для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам - підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам у "червоних" зонах направлено 600 млн гривень. Із 320 тисяч осіб, які подали заявки, гроші отримали 75 тисяч.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Як зазначив міністр економіки, Ігор Петрашко, гроші можна отримати впродовж 30 днів з дня запровадження правил "червоної" зони в регіоні, де ФОП або найманий працівник здійснюють діяльність.

"Якщо цей регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися за допомогою через портал або застосунок "Дія" до 19 травня. На сьогодні вже маємо понад 320 тис. таких заявок,"- сказав він.

Міністр додав, що державна програма буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони.

Відзначимо, заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. З держбюджету виділили кошти лише на 175 тисяч громадян - 1,4 млрд гривень.

У прес-службі Мінекономіки повідомили РБК-Україна, що фізичні особи - підприємці (ФОПи) та наймані працівники з "червоних зон" зможуть отримати по 8 тисяч протягом десяти днів після заповнення заявки. Усі дані повинні бути заповнені правильно.

Інструкція щодо подачі заявки опублікована на порталі "Дія". Подача заявки займе близько 5 хвилин. Кінцевий термін подачі заяви: 30 днів з дня введення "червоного" рівня в регіоні.

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