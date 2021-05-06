Виплати по 8 тисяч: скільки українців отримали компенсацію за карантин
Станом на 6 травня для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам - підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам у "червоних" зонах направлено 600 млн гривень. Із 320 тисяч осіб, які подали заявки, гроші отримали 75 тисяч.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
Як зазначив міністр економіки, Ігор Петрашко, гроші можна отримати впродовж 30 днів з дня запровадження правил "червоної" зони в регіоні, де ФОП або найманий працівник здійснюють діяльність.
"Якщо цей регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися за допомогою через портал або застосунок "Дія" до 19 травня. На сьогодні вже маємо понад 320 тис. таких заявок,"- сказав він.
Міністр додав, що державна програма буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони.
Відзначимо, заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. З держбюджету виділили кошти лише на 175 тисяч громадян - 1,4 млрд гривень.
У прес-службі Мінекономіки повідомили РБК-Україна, що фізичні особи - підприємці (ФОПи) та наймані працівники з "червоних зон" зможуть отримати по 8 тисяч протягом десяти днів після заповнення заявки. Усі дані повинні бути заповнені правильно.
Інструкція щодо подачі заявки опублікована на порталі "Дія". Подача заявки займе близько 5 хвилин. Кінцевий термін подачі заяви: 30 днів з дня введення "червоного" рівня в регіоні.