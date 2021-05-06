Виплати по 8 тисяч: скільки українців отримали компенсацію за карантин

Станом на 6 травня для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам - підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам у "червоних" зонах направлено 600 млн гривень. Із 320 тисяч осіб, які подали заявки, гроші отримали 75 тисяч.

Як зазначив міністр економіки, Ігор Петрашко, гроші можна отримати впродовж 30 днів з дня запровадження правил "червоної" зони в регіоні, де ФОП або найманий працівник здійснюють діяльність.

"Якщо цей регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися за допомогою через портал або застосунок "Дія" до 19 травня. На сьогодні вже маємо понад 320 тис. таких заявок,"- сказав він.

Міністр додав, що державна програма буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони.