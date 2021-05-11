UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Карантинные 8 тысяч гривен: ПФУ назвал сумму выплат из бюджета

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 11 мая для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 800 млн гривен. Деньги получил каждый третий из тех, кто подал заявки.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ

Ранее в пресс-службе Минэкономики сообщали, что заявки на компенсацию за карантин подали 320 тысяч украинцев.

Отметим, заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. Из госбюджета выделили средства лишь на 175 тысяч граждан - 1,4 млрд гривен.

Если этот регион был отнесен к "красной" зоне в течение февраля-марта, необходимо обратиться за деньгами через портал или приложение "Дія" до 19 мая.

В пресс-службе Минэкономики сообщили РБК-Украина, что физические лица - предприниматели (Флп) и наемные работники из "красных зон" смогут получить по 8 тысяч в течение десяти дней после заполнения заявки. Все данные должны быть заполнены правильно.

Инструкция по подаче заявки опубликована на портале "Дія". Подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления: 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КарантинПенсионный фонд Украины