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Не кінцева дата: у МОЗ не виключають продовження карантину і після 12 травня

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 12:18
Не кінцева дата: у МОЗ не виключають продовження карантину і після 12 травня
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Все буде залежати від динаміки поширення вірусу

Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість продовження карантину в Україні і після 12 травня. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив головний санітарний лікар Олег Ляшко.

За його словами, карантин необхідно продовжити як мінімум до 12 травня, оскільки в Україні немає тенденції до зниження кількості випадків на коронавірусну хворобу.

"Але це не є кінцева дата, ми будемо розглядати, оцінювати як динаміку, так і дотримання карантинних заходів", - повідомив Ляшко.

Разом з тим він додав, що деякі карантинні заходи можуть бути послаблені.

"Ми розуміємо питання, які пов’язані з серцево-судинними захворюваннями, тому можливо будемо розглядати певні послаблення обмежень для того, щоб люди могли займатись більше фізичною активністю. Можливо дозволимо прогулянки в парках, спортивні майданчики. Зараз вже стало тепліше, головне, щоб дотримувались наших порад", - додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано зростання кількості заражених коронавірусом за добу. За даними голови МОЗ, за останні 24 години в країні виявлено 415 інфікованого COVID-19. Найбільше хворих коронавірусом у Чернівецькій області - 988.

Крім того, за минулу добу в Україні від коронавірусу померли ще 10 громадян. Загальна кількість летальних випадків внаслідок COVID-19 збільшилася до 161. Найбільше смертей зафіксовано в Івано-Франківській області.

При відсутності карантину коронавірусів могли заразитися майже 200 тис. українців У Полтавській області заразились коронавірусом більше 100 людей, третина з них - медики
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