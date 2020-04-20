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У МВС пояснили, які санкції чекають священників за порушення карантину у Великдень

Новини » Суспільство     20.04.2020 - 23:47
У МВС пояснили, які санкції чекають священників за порушення карантину у Великдень
Ілюстративне фото (telegram/politeka)

Священників можуть оштрафувати, у гіршому випадку їх чекатиме кримінальна відповідальність

За порушення карантинних обмежень під час святкування Великодня священників притягнуть до відповідальності. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає "Радіо Свобода".

За словами Геращенка, усе залежатиме від складності наслідків масових зібрань у церквах під час богослужінь.

"Якщо хтось захворіє з тих парафіян, які були в храмі того дня, і, не дай Боже, помре, це може бути кримінальний термін, позбавлення волі. Якщо ніхто не захворіє, і це покаже статистика протягом найближчого тижня-півтора, - це буде штраф або умовний термін. Але ніхто полишати цього просто так не буде», - заявив він.

Нагадаємо, поліція Донецької області порушила кримінальну справу за фактом порушення карантину у Святогірській Свято-Успенській лаврі, на богослужіння в яку прийшли 300 осіб. Віряни не мали при собі засобів захисту й нехтували правилами карантину.

РБК-Україна писало, що в храми на Великодню ніч прийшли 130 тисяч осіб.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в коментарі РБК-Україна повідомив, що карантин в Україні можуть продовжити щонайменше до 12 травня.

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