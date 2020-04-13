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Через карантин в Києві різко знизився рівень оплати за ЖКГ

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 12:24
Через карантин в Києві різко знизився рівень оплати за ЖКГ
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

На кінець березня рівень оплати становив менше 80%

Після введення карантинних обмежень в зв'язку з коронавірусом в Києві різко знизився рівень оплати за жилищно-комунальне господарство. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив мер, на кінець березня загальний рівень оплати за послуги ЖКГ у Києві становить менше 80%.

"У нас була норма знижки на оплату ЖКГ для тих, хто платить до 20 числа, тепер ця знижка буде діяти для всіх, хто сплатить до кінця місяця... Зазначу, що з-за обмежувальних заходів у Києві різко впав рівень оплати. Загальний рівень оплати за послуги ЖКГ на кінець березня менше, ніж 80%. Порівняно з лютим значно менше киян оплатило послуги", - повідомив Кличко.

Раніше РБК-Україна писало, що на час карантину жителям Києва не будуть відключати гарячу воду. У зв'язку з карантином технічна підготовка мереж буде проходити без відключення води.

Зазначимо, раніше стало відомо, що в Києві з'явився новий платіж в рахунках на оплату ЖКГ. У рахунках за березень, які кияни отримають у квітні, з'явиться окрема рядок з внесками за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла та гарячої води. При цьому вартість обслуговування лічильників виключили з основного тарифу.

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