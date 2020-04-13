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Из-за карантина в Киеве резко упал уровень оплаты за ЖКХ

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 12:24
Из-за карантина в Киеве резко упал уровень оплаты за ЖКХ
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

На конец марта уровень оплаты составлял менее 80%

После введения карантинных ограничений в связи с коронавирусом в Киеве резко упал уровень оплаты за жилищно-коммунальное хозяйство. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил мэр, на конец марта общий уровень оплаты за услуги ЖКХ в Киеве составляет менее 80%.

"У нас была норма скидки на оплату ЖКХ для тех, кто платит до 20 числа, теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца… Отмечу, что из-за ограничительных мер в Киеве резко упал уровень оплаты. Общий уровень оплаты за услуги ЖКХ на конец марта меньше, чем 80%. По сравнению с февралем значительно меньше киевлян оплатило услуги", - сообщил Кличко.

Ранее РБК-Украина писало, что на время карантина жителям Киева не будут отключать горячую воду. В связи с карантином техническая подготовка сетей будет проходить без отключения воды.

Отметим, ранее стало известно, что в Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ. В счетах за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с взносами за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. При этом стоимость обслуживания счетчиков исключили из основного тарифа.

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