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Карантин в Україні продовжать до 31 серпня, - Шмигаль

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Київ, Середа 16 червня 2021 13:23
Карантин в Україні продовжать до 31 серпня, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Карантин в Україні сьогодні продовжать до 31 серпня. Ситуація з коронавірусом в країні покращилась, але треба бути готовими до всього.

Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Україна перебуває в "зеленій" зоні навіть за критеріями ЄС.

"Уряд сьогодні офіційно продовжить карантин до 31 серпня, але ми послабимо певні заходи", - заявив Шмигаль.

Він заявив, що країна має бути готова до будь-якого розвитку подій та лишатись мобілізованою.

Нагадаємо, в Україні виявили 1045 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві, Київській та Харківській областях.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що в Україні вже не прогнозують таких хвиль коронавірусу, як навесні та восени 2020 року.

Також Ляшко заявив, що зараз є близько 12 тисяч мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. І тільки чотири з них викликають у МОЗ занепокоєння.

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