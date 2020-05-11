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Карантин в Украине ослабили: что остается закрытым

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 11:14
Карантин в Украине ослабили: что остается закрытым
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Продлен запрет на проведение массовых мероприятий и перемещение группами более 2 человек

С 11 мая по решению Кабинета министров в Украине ослаблен карантин, но ряд заведений остаются закрытыми. Об этом сообщает РБК-Украина.

Карантин в Украине ослабили: что остается закрытым

Согласно данным правительства, закрытыми будут оставаться:

  • Фудкорты и зоны развлечений ТРЦ
  • Кинотеатры и театры
  • Метрополитен
  • Общественный транспорт без спецпропусков
  • Пригородный, междугородный, внутриобластной, межобластной транспорт
  • Регулярное железнодорожное и авиасообщение
  • Спортзалы, фитнес-центры
  • Университеты, школы, детские сады.

Также Кабмин продлил запрет на:

  • Проведение массовых мероприятий
  • Перемещение группами более чем 2 человека
  • Пребывание в общественных местах без одетых маски или респиратора
  • Пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет без сопровождения взрослых
  • Пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность
  • Самовольно оставлять места обсервации/самоизоляции.

Стоит подчеркнуть, что власти на местах сами принимают решение об ослаблении карантина. В частности, в Киеве карантин планируют ослабить с 12 мая, и ТРЦ в столице останутся закрытыми, а во Львове не будут открывать салоны красоты.

Напомним, заведения, которые предоставляют услуги населению должны были подготовится к работе до 11 мая, в том числе соблюсти требования Минздрава для каждой категории бизнеса.

Как писало РБК-Украина, глава правительства Денис Шмыгаль объяснил, при каких условиях наступит следующий этап послабления карантина. Премьер отмечал, что люди должны научиться жить и работать в новых условиях, тогда следующий этап ослабления наступит скорее.

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныкарантин
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