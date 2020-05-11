Карантин в Украине ослабили: что остается закрытым

Продлен запрет на проведение массовых мероприятий и перемещение группами более 2 человек
С 11 мая по решению Кабинета министров в Украине ослаблен карантин, но ряд заведений остаются закрытыми. Об этом сообщает РБК-Украина.
Согласно данным правительства, закрытыми будут оставаться:
Также Кабмин продлил запрет на:
Стоит подчеркнуть, что власти на местах сами принимают решение об ослаблении карантина. В частности, в Киеве карантин планируют ослабить с 12 мая, и ТРЦ в столице останутся закрытыми, а во Львове не будут открывать салоны красоты.
Напомним, заведения, которые предоставляют услуги населению должны были подготовится к работе до 11 мая, в том числе соблюсти требования Минздрава для каждой категории бизнеса.
Как писало РБК-Украина, глава правительства Денис Шмыгаль объяснил, при каких условиях наступит следующий этап послабления карантина. Премьер отмечал, что люди должны научиться жить и работать в новых условиях, тогда следующий этап ослабления наступит скорее.