Карантин в школах? Украинцам объяснили, что на самом деле происходит в Одессе и области

В Одесском областном центре контроля и профилактики болезней рассказали, что слухи о якобы введении карантина в учебных заведениях области - ложные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского областного ЦКПБ в Facebook.

Почему слухи о карантине в школах - неправда

"Внимание, опровержение ложной информации", - подчеркнули в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Украинцам рассказали, что в последнее время в социальных сетях распространяются слухи о якобы введении карантина в учебных заведениях Одесской области - со ссылкой на Одесский областной ЦКПБ.

"Хотим подчеркнуть: ЦКПБ не делал никаких заявлений о введении карантина", - сообщили гражданам.

Уточняется, что некоторые учебные заведения действительно временно перешли на дистанционное обучение из-за повышения уровня заболеваемости ОРВИ.

Однако это - обычная профилактическая мера, о которой регулярно сообщается в еженедельных эпидемиологических отчетах.

Где в области временно "изменили" обучение

Согласно информации Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации, в период с 6 по 12 октября 2025 года было временно приостановлено обучение в 11 группах трех дошкольных учреждений Килийской и Ренийской городских общин Измаильского района.

Кроме того, на дистанционный формат переведены 42 класса и 3 учебных заведения:

в Одесской городской общине;

в Николаевской общине;

в Лиманской общине;

в Шабовской общине.

В Одесском областном ЦКПБ отметили, что такие меры - локальные, временные и контролируемые. То есть они не имеют отношения к общеобластному карантину.

В завершение украинцев призвали доверять только проверенным, официальным источникам информации:

Одесского областного ЦКПБ;

Департамента образования и науки ОГА.

"Не распространяйте непроверенные сообщения - информационная гигиена так же важна, как и личная! Будем ответственными и сохраняем спокойствие", - подытожили в ЦКПБ.

Публикация областного ЦКПБ (скриншот: facebook.com/oolcmoz)