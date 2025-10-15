Карантин в школах? Украинцам объяснили, что на самом деле происходит в Одессе и области
В Одесском областном центре контроля и профилактики болезней рассказали, что слухи о якобы введении карантина в учебных заведениях области - ложные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского областного ЦКПБ в Facebook.
Почему слухи о карантине в школах - неправда
"Внимание, опровержение ложной информации", - подчеркнули в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.
Украинцам рассказали, что в последнее время в социальных сетях распространяются слухи о якобы введении карантина в учебных заведениях Одесской области - со ссылкой на Одесский областной ЦКПБ.
"Хотим подчеркнуть: ЦКПБ не делал никаких заявлений о введении карантина", - сообщили гражданам.
Уточняется, что некоторые учебные заведения действительно временно перешли на дистанционное обучение из-за повышения уровня заболеваемости ОРВИ.
Однако это - обычная профилактическая мера, о которой регулярно сообщается в еженедельных эпидемиологических отчетах.
Где в области временно "изменили" обучение
Согласно информации Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации, в период с 6 по 12 октября 2025 года было временно приостановлено обучение в 11 группах трех дошкольных учреждений Килийской и Ренийской городских общин Измаильского района.
Кроме того, на дистанционный формат переведены 42 класса и 3 учебных заведения:
- в Одесской городской общине;
- в Николаевской общине;
- в Лиманской общине;
- в Шабовской общине.
В Одесском областном ЦКПБ отметили, что такие меры - локальные, временные и контролируемые. То есть они не имеют отношения к общеобластному карантину.
В завершение украинцев призвали доверять только проверенным, официальным источникам информации:
- Одесского областного ЦКПБ;
- Департамента образования и науки ОГА.
"Не распространяйте непроверенные сообщения - информационная гигиена так же важна, как и личная! Будем ответственными и сохраняем спокойствие", - подытожили в ЦКПБ.
Публикация областного ЦКПБ (скриншот: facebook.com/oolcmoz)
Напомним, ранее мы рассказывали о 5 ошибках во время лечения гриппа или простуды, которых стоит избегать.
Кроме того, мы объясняли, как украинцы сами создают "суперинфекции".
Читайте также, почему сейчас все болеют - ученые назвали три основные причины и дали советы, как защититься.