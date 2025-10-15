Карантин у школах? Українцям пояснили, що насправді відбувається в Одесі та області
В Одеському обласному центрі контролю та профiлактики хвороб розповіли, що чутки про нібито запровадження карантину в закладах освіти області - неправдиві.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Одеського обласного ЦКПХ у Facebook.
Чому чутки про карантин у школах - неправда
"Увага, спростування неправдивої інформації", - наголосили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Українцям розповіли, що останнім часом у соціальних мережах поширюються чутки про нібито запровадження карантину у закладах освіти Одеської області - з посиланням на Одеський обласний ЦКПХ.
"Хочемо наголосити: ЦКПХ не робив жодних заяв щодо введення карантину", - повідомили громадянам.
Уточнюється, що деякі навчальні заклади дійсно тимчасово перейшли на дистанційне навчання через підвищення рівня захворюваності на ГРВІ.
Проте це - звичайна профілактична міра, про яку регулярно повідомляється у щотижневих епідеміологічних звітах.
Де в області тимчасово "змінили" навчання
Згідно з інформацією Департаменту освіти й науки Одеської обласної державної адміністрації, у період з 6 по 12 жовтня 2025 року було тимчасово призупинено навчання в 11 групах трьох дошкільних закладів Кілійської та Ренійської міських громад Ізмаїльського району.
Крім того, на дистанційний формат переведено 42 класи та 3 заклади освіти:
- в Одеській міській громаді;
- в Миколаївській громаді;
- в Лиманській громаді;
- у Шабівській громаді.
В Одеському обласному ЦКПХ зазначили, що такі заходи - локальні, тимчасові та контрольовані. Тобто вони не мають стосунку до загальнообласного карантину.
Насамкінець українців закликали довіряти лише перевіреним, офіційним джерелам інформації:
- Одеського обласного ЦКПХ;
- Департаменту освіти й науки ОДА.
"Не поширюйте неперевірені повідомлення - інформаційна гігієна так само важлива, як і особиста! Будьмо відповідальними та зберігаймо спокій", - підсумували у ЦКПХ.
Публікація обласного ЦКПХ (скриншот: facebook.com/oolcmoz)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 помилок під час лікування грипу чи застуди, яких варто уникати.
Крім того, ми пояснювали, як українці самі створюють "суперінфекції".
Читайте також, чому зараз всі хворіють - вчені назвали три основні причини й дали поради, як захиститись.