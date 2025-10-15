Карантин у школах? Українцям пояснили, що насправді відбувається в Одесі та області

В Одеському обласному центрі контролю та профiлактики хвороб розповіли, що чутки про нібито запровадження карантину в закладах освіти області - неправдиві.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Одеського обласного ЦКПХ у Facebook.

Чому чутки про карантин у школах - неправда

"Увага, спростування неправдивої інформації", - наголосили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Українцям розповіли, що останнім часом у соціальних мережах поширюються чутки про нібито запровадження карантину у закладах освіти Одеської області - з посиланням на Одеський обласний ЦКПХ.

"Хочемо наголосити: ЦКПХ не робив жодних заяв щодо введення карантину", - повідомили громадянам.

Уточнюється, що деякі навчальні заклади дійсно тимчасово перейшли на дистанційне навчання через підвищення рівня захворюваності на ГРВІ.

Проте це - звичайна профілактична міра, про яку регулярно повідомляється у щотижневих епідеміологічних звітах.

Де в області тимчасово "змінили" навчання

Згідно з інформацією Департаменту освіти й науки Одеської обласної державної адміністрації, у період з 6 по 12 жовтня 2025 року було тимчасово призупинено навчання в 11 групах трьох дошкільних закладів Кілійської та Ренійської міських громад Ізмаїльського району.

Крім того, на дистанційний формат переведено 42 класи та 3 заклади освіти:

в Одеській міській громаді;

в Миколаївській громаді;

в Лиманській громаді;

у Шабівській громаді.

В Одеському обласному ЦКПХ зазначили, що такі заходи - локальні, тимчасові та контрольовані. Тобто вони не мають стосунку до загальнообласного карантину.

Насамкінець українців закликали довіряти лише перевіреним, офіційним джерелам інформації:

Одеського обласного ЦКПХ;

Департаменту освіти й науки ОДА.

"Не поширюйте неперевірені повідомлення - інформаційна гігієна так само важлива, як і особиста! Будьмо відповідальними та зберігаймо спокій", - підсумували у ЦКПХ.

Публікація обласного ЦКПХ (скриншот: facebook.com/oolcmoz)