Карантин у школах? Українцям пояснили, що насправді відбувається в Одесі та області

Середа 15 жовтня 2025 14:10
Карантин у школах? Українцям пояснили, що насправді відбувається в Одесі та області Школи в Одесі та області на карантин через захворюваність на ГРВІ не закривають (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Одеському обласному центрі контролю та профiлактики хвороб розповіли, що чутки про нібито запровадження карантину в закладах освіти області - неправдиві.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Одеського обласного ЦКПХ у Facebook.

Чому чутки про карантин у школах - неправда

"Увага, спростування неправдивої інформації", - наголосили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Українцям розповіли, що останнім часом у соціальних мережах поширюються чутки про нібито запровадження карантину у закладах освіти Одеської області - з посиланням на Одеський обласний ЦКПХ.

"Хочемо наголосити: ЦКПХ не робив жодних заяв щодо введення карантину", - повідомили громадянам.

Уточнюється, що деякі навчальні заклади дійсно тимчасово перейшли на дистанційне навчання через підвищення рівня захворюваності на ГРВІ.

Проте це - звичайна профілактична міра, про яку регулярно повідомляється у щотижневих епідеміологічних звітах.

Де в області тимчасово "змінили" навчання

Згідно з інформацією Департаменту освіти й науки Одеської обласної державної адміністрації, у період з 6 по 12 жовтня 2025 року було тимчасово призупинено навчання в 11 групах трьох дошкільних закладів Кілійської та Ренійської міських громад Ізмаїльського району.

Крім того, на дистанційний формат переведено 42 класи та 3 заклади освіти:

  • в Одеській міській громаді;
  • в Миколаївській громаді;
  • в Лиманській громаді;
  • у Шабівській громаді.

В Одеському обласному ЦКПХ зазначили, що такі заходи - локальні, тимчасові та контрольовані. Тобто вони не мають стосунку до загальнообласного карантину.

Насамкінець українців закликали довіряти лише перевіреним, офіційним джерелам інформації:

  • Одеського обласного ЦКПХ;
  • Департаменту освіти й науки ОДА.

"Не поширюйте неперевірені повідомлення - інформаційна гігієна так само важлива, як і особиста! Будьмо відповідальними та зберігаймо спокій", - підсумували у ЦКПХ.

Карантин у школах? Українцям пояснили, що насправді відбувається в Одесі та областіПублікація обласного ЦКПХ (скриншот: facebook.com/oolcmoz)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 помилок під час лікування грипу чи застуди, яких варто уникати.

Крім того, ми пояснювали, як українці самі створюють "суперінфекції".

Читайте також, чому зараз всі хворіють - вчені назвали три основні причини й дали поради, як захиститись.

