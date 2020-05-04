Карантин може тривати до вересня, - представник Кабміну в Раді

Фото: Василь Мокан (facebook.com MokanV)

Офіційним завершенням карантинних заходів є п'ятий етап плану виходу з карантину

Про повне завершення карантину в Україні можна буде говорити наприкінці червня - вересня і то залежно від епідеміологічної ситуації в країні. Про це заявив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан у Facebook.

При цьому він додав, що офіційним завершенням карантинних заходів є п'ятий етап плану виходу з карантину.

"Спочатку хочу внести ясність по термінах карантину - офіційне завершення карантинних обмежувальних заходів є останнім, п'ятим етапом поступового виходу. Тому про повне завершення карантину і повернення до нормального функціонування держави можна буде говорити наприкінці червня - липні, а може і в серпні або вересні - все буде залежати від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності / смертності від коронавірусу", - зазначив він.

Представник Кабміну також додав, що якби зараз повністю скасувати карантин, то це означало б повноцінне відновлення роботи громадського транспорту, ТРЦ, масові контакти людей між собою.

"Такі речі майже з 100% вірогідністю могли б призвести до спалаху епідемії і необхідності повторно вводити жорсткі карантинні заходи", - додав Мокан.

Нагадаємо, 24 квітня Кабмін оприлюднив план виходу України з карантину. План уряду складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня, але за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Додамо, що Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину до 22 травня, але при цьому будуть ослаблені ряд заходів. Зокрема, буде дозволена робота салонів краси, ресторанів і кави на винос, прогулянки по парках і скверах, відкриються музеї і бібліотеки.