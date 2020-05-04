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Карантин может продолжаться до сентября, - представитель Кабмина в Раде

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 21:20
Карантин может продолжаться до сентября, - представитель Кабмина в Раде
Фото: Василий Мокан (facebook.com MokanV)

Официальным завершением карантинных мер является пятый этап плана выхода из карантина

О полном завершении карантина в Украине можно будет говорить в конце июня - сентября и то в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявил представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан в Facebook.

При этом он добавил, что официальным завершением карантинных мер является пятый этап плана выхода из карантина.

"Сначала хочу внести ясность по срокам карантина - официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращение к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня - июле, а может и в августе или сентябре - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости / смертности от коронавируса", - отметил он.

Представитель Кабмина также добавил, что если бы сейчас полностью отменить карантин, то это означало бы полноценное восстановление работы общественного транспорта, ТРЦ, массовые контакты людей между собой.

"Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные меры", - добавил Мокан.

Напомним, 24 апреля Кабмин обнародовал план выхода Украины из карантина. План правительства состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации плана - 11 мая, но при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Добавим, что Кабинет министров принял решение о продлении карантина до 22 мая, но при этом будут ослаблены ряд мер. В частности, будет разрешена работа салонов красоты, ресторанов и кофе на вынос, прогулки по паркам и скверам, откроются музеи и библиотеки.

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