Капремонт в тюрьме: Трамп хочет отремонтировать легендарный Алькатрас за большие деньги

Президент США Дональд Трамп официально сделал шаг к восстановлению тюрьмы Алькатрас. Он запросил у Конгресса 152 миллиона долларов только на начало масштабных работ, ведь даже канализация там просто не работает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Запрос на эту сумму стал самым конкретным шагом Трампа в реализации идеи, которую он озвучивал еще в прошлом году. Тогда Трамп заявил, что остров в заливе Сан-Франциско должен принимать "самых жестоких преступников Америки".
В новом бюджетном проекте Белый дом просит 5 миллиардов долларов для Бюро тюрем. Причем первый транш в 152 миллиона долларов покроет только расходы на начало ремонта за один год. Администрация называет это "обязательством президента отстроить Алькатрас как современную безопасную тюрьму".
План президента США не так легко реализовать, ведь Алькатрас не видел заключенных более 60 лет. Сейчас легендарная "Скала" фактически заброшена и здесь нет элементарных условий для жизни или охраны.
Основные проблемы Алькатраса, которые затрудняют ремонт:
Полная стоимость превращения туристического объекта в тюрьму строгого режима будет значительно выше стартового взноса. Специалисты прогнозируют миллиардные расходы в будущем.
В Сан-Франциско, которому административно принадлежит Алькатрас, инициативу Трампа восприняли враждебно. Для города Алькатрас - это курица, несущая золотые яйца туризма, поэтому мэр Даниэль Лурье называл такое предложение "несерьезным".
Резко высказалась и представительница Конгресса Нэнси Пелоси. Она пообещала бороться против проекта.
"Превращение Алькатраса в современную тюрьму - это глупая идея, которая будет не что иное, как трата денег налогоплательщиков и оскорбление интеллекта американского народа", - заявила она.
Однако сенатор штата Скотт Винер призывает не расслабляться. Он напоминает, что Трамп часто доводит до конца свои самые странные идеи.
"Просто спросите Иран, Венесуэлу и жителей Миннеаполиса. Он говорит безумные, ненормальные вещи, и часто доводит это до конца", - отметил сенатор.
Если Трампу удастся выбить деньги на ремонт, то по плану в Алькатрасе будут держать самых опасных воров в США. Еще в июле 2025 года остров посетили тогдашний генеральный прокурор Пам Бонди и министр внутренних дел Дуг Бургам. Они лично инспектировали тюремные блоки. Бонди, которую накануне уволили с должности, активно поддерживала идею.
"Алькатрас мог содержать худшее из худшего. Здесь могли содержать нелегальных иммигрантов. Там могло быть что угодно. Это замечательное заведение", - заявила она журналистам.
