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Капітана арештованого судна "Норд" оголосили в розшук

Новини » Суспільство    12.04.2019 - 13:29
Капітана арештованого судна "Норд" оголосили в розшук
Фото: Володимир Горбенко (Максим Могильницький/Facebook)

Горбенко не з'явився сьогодні в суд

Оболонський районний суд Києва 12 квітня ухвалив оголосити в розшук капітана керченського судна "Норд" Володимира Горбенка. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Суд прийняв соответсвенное рішення після того, як Горбенко знову не з'явився на судове засідання. Представник Прокуратури попросив суд припинити справу і оголосити в розшук капітана керченського судна "Норд".

Прокурор надав суду відповідь СБУ на запит Прокуратури АРК, в якому повідомляється, що Горбенка не змогли доставити на судове засідання шляхом примусового приводу, оскільки той знаходиться в аннексированном Криму.

Адвокат обвинуваченого Дмитро Щербина виступив проти клопотання звинувачення, заявивши, що точних даних про місцезнаходження Горбенко прокуратури і суду немає.

Суддя Оболонського районного суду Києва Сергій Родіонов прийняв сторону звинувачення, оголосив Володимира Горбенка в розшук і призупинив справу.

Раніше стало відомо, що в лютому капітан арештованого судна "Норд" повернувся в Крим. Горбенко розповів російським ЗМІ, що поїхав в Крим по російському паспорту. Він також додав, що у нього не було ніяких обмежень на виїзд з України.

Пізніше російська влада відмовилася коментувати роль спецслужб в поверненны капітана "Норду" у окупований Крим.

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