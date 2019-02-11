Капітан арештованого судна "Норд" повернувся до Криму

Фото: Володимир Горбенко (Facebook/Максим Могильницький)

Горбенко виїхав до Криму по російському паспорту

Капітан арештованого судна "Норд" Володимир Горбенко повернувся до окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що мати Горбенка підтвердила його повернення додому. Сам капітан в коментарі російським ЗМІ відзначили, що виїхав до Криму по російському паспорту. Він також зазначив, що у нього не було жодних обмежень на виїзд з України.

Нагадаємо, раніше його адвокат Максим Могильницький заявив, що інформація ЗМІ про підписуц про невиїзд щодо Горбенка не відповідає дійсності. У той же час, він підкреслював, що вірогідність того, що капітан судна "Норд" залишив територію України - невелика.

"Єдиною перешкодою, яка не дозволяла йому повернутися до сім'ї, є "прапорці", виставлені СБУ на кордоні. Іншими словами, його просто не випустили б з України. Точно так само, як раніше не випускали інших членів екіпажу", - зазначив адвокат.

Відзначимо, в кінці січня поліція Мелітополя відкрила кримінальне провадження у зв'язку зі зникненням російського капітана судна "Норд".

У березні 2018 року українські прикордонники затримали судно "Норд" під російським прапором за порушення встановленого порядку перетину кримського кордону.