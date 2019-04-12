Капитана арестованого судна "Норд" объявили в розыск

Фото: Володимир Горбенко (Максим Могильницкий/Facebook)

Горбенко не явился сегодя в суд

Оболонский районный суд Киева 12 апреля постановил объявить в розыск капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Суд принял соответсвенное решение после того, как Горбенко снова не явился на судебное заседание. Представитель Прокуратуры АРК попросил суд приостановить дело и объявить в розыск капитана керченского судна "Норд".

Прокурор предоставил суду ответ СБУ на запрос Прокуратуры АРК, в котором сообщается, что Горбенко не смогли доставить на судебное заседание путем принудительного привода​, поскольку тот находится в аннексированном Крыму.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Щербина выступил против ходатайства обвинения, заявив, что точных данных о местонахождении Горбенко у прокуратуры и суда нет.

Судья Оболонского районного суда Киева Сергей Родионов принял сторону обвинения, объявил Владимира Горбенко в розыск и приостановил дело.

Ранее стало известно, что в феврале капитан арестованного судна "Норд" вернулся в Крым. Горбенко рассказал российским СМИ, что уехал в Крым по российскому паспорту. Он также добавил, что у него не было никаких ограничений на выезд из Украины.

Позже российская власть отказалась комментировать роль спецслужб в возвращении капитана "Норда" в оккупированный Крым.