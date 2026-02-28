Мерц сорвал овации, высмеяв Трампа во время речи о мигрантах (видео)

Канцлер Германии Фридрих Мерц решил, что цифры - это хорошо, но эмоции - лучше. Так, рассказывая об успехах в борьбе с нелегальной миграцией, он устроил настоящее шоу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Фридриха Мерца во время съезда Христианско-демократической партии.

Так, во время выступления на съезде ХДС Мерц не просто отчитался об успехах в борьбе с нелегальной миграцией, а буквально перевоплотился в Дональда Трампа, заставив зал взорваться смехом.

Мерц против неверия Трампа

Главным моментом предвыборного мероприятия в земле Гессен стал рассказ канцлера о его недавнем телефонном разговоре с президентом США. Мерц сообщил Трампу, что Германии удалось радикально изменить ситуацию на границах: количество заявлений на предоставление убежища в стране сократилось на впечатляющие 60%.

По словам Мерца, американский лидер был настолько шокирован этими цифрами, что просто отказался в них верить.

Чтобы передать атмосферу разговора, канцлер Германии прямо со сцены сымитировал специфический голос и манеру общения хозяина Белого дома.

Перейдя на английский, Мерц воскликнул в стиле Трампа: "Что вы сказали? 60%? Я не верю!"

Этот короткий перформанс вызвал настоящий фурор среди присутствующих - зал отреагировал продолжительными овациями и громким смехом. Мерц добавил, что собирается лично "расставить точки над i" и подробно объяснить эти цифры Трампу во время их предстоящей встречи в Вашингтоне.

Новый курс Германии: работа вместо помощи

За шутками скрывался жесткий политический сигнал. Мерц еще раз подчеркнул, что его правительство меняет подход к миграционной политике:

Германия открыта для тех, кто приезжает работать, уважает законы и интегрируется в общество.

Конец злоупотреблениям: страна больше не будет терпеть "социального туризма" и использования государственной помощи без намерения становиться частью немецкой экономики.

Это выступление стало четким месседжем не только внутреннему электорату, но и международным партнерам: Германия возвращает контроль над своими границами и готова отстаивать свои успехи даже перед самыми влиятельными скептиками мира.