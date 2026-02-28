ua en ru
Сб, 28 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мерц сорвал овации, высмеяв Трампа во время речи о мигрантах (видео)

Германия, Суббота 28 февраля 2026 06:52
UA EN RU
Мерц сорвал овации, высмеяв Трампа во время речи о мигрантах (видео) Фото: Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Канцлер Германии Фридрих Мерц решил, что цифры - это хорошо, но эмоции - лучше. Так, рассказывая об успехах в борьбе с нелегальной миграцией, он устроил настоящее шоу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Фридриха Мерца во время съезда Христианско-демократической партии.

Читайте также: Пятый год на чемоданах. До сих пор рады видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше

Так, во время выступления на съезде ХДС Мерц не просто отчитался об успехах в борьбе с нелегальной миграцией, а буквально перевоплотился в Дональда Трампа, заставив зал взорваться смехом.

Мерц против неверия Трампа

Главным моментом предвыборного мероприятия в земле Гессен стал рассказ канцлера о его недавнем телефонном разговоре с президентом США. Мерц сообщил Трампу, что Германии удалось радикально изменить ситуацию на границах: количество заявлений на предоставление убежища в стране сократилось на впечатляющие 60%.

По словам Мерца, американский лидер был настолько шокирован этими цифрами, что просто отказался в них верить.

Чтобы передать атмосферу разговора, канцлер Германии прямо со сцены сымитировал специфический голос и манеру общения хозяина Белого дома.

Перейдя на английский, Мерц воскликнул в стиле Трампа: "Что вы сказали? 60%? Я не верю!"

Этот короткий перформанс вызвал настоящий фурор среди присутствующих - зал отреагировал продолжительными овациями и громким смехом. Мерц добавил, что собирается лично "расставить точки над i" и подробно объяснить эти цифры Трампу во время их предстоящей встречи в Вашингтоне.

Новый курс Германии: работа вместо помощи

За шутками скрывался жесткий политический сигнал. Мерц еще раз подчеркнул, что его правительство меняет подход к миграционной политике:

  • Германия открыта для тех, кто приезжает работать, уважает законы и интегрируется в общество.

  • Конец злоупотреблениям: страна больше не будет терпеть "социального туризма" и использования государственной помощи без намерения становиться частью немецкой экономики.

Это выступление стало четким месседжем не только внутреннему электорату, но и международным партнерам: Германия возвращает контроль над своими границами и готова отстаивать свои успехи даже перед самыми влиятельными скептиками мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Фридрих Мерц Миграционный кризис в ЕС
Новости
У Климкина будет новая должность? Зеленский заинтриговал предложением для экс-главы МИД
У Климкина будет новая должность? Зеленский заинтриговал предложением для экс-главы МИД
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше