Главная » Жизнь » Образование

Зимние каникулы в Украине: когда начнутся и сколько продлятся

Понедельник 15 декабря 2025 15:04
Зимние каникулы в Украине: когда начнутся и сколько продлятся Фото: Зимние каникулы в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Зимние каникулы 2025-2026 в школах Украины стартуют в разные дни, ведь каждое заведение самостоятельно определяет график с учетом безопасности и учебной нагрузки. В большинстве областей отдых придется на конец декабря - середину января.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Согласно постановлению Кабмина №1003, учебный год 2025-2026 длится с 1 сентября до 30 июня, но школы имеют право корректировать как даты каникул, так и структуру учебного процесса. Педагогические советы принимают решение, учитывая учебную нагрузку, ситуацию с безопасностью, потребности учеников, готовность персонала и эпидемические риски. Единственное требование - общая продолжительность каникул должна составлять не менее 30 дней.

Ориентировочно правительство рекомендует зимние каникулы с 27 декабря по 11 января, однако это лишь ориентир. Уже есть предварительные решения в регионах:

  • Киев: 25 декабря - 11 января;
  • Ивано-Франковск: 22 декабря - 11 января;
  • Ровно: 20 декабря - 4 января;
  • Черновцы: школы сами выбирают даты каникул, однако в большинстве учебных заведений они продлятся с 24 декабря по 6 января;
  • Луцк: 25 декабря - 7 января.

Разница в датах объясняется тем, что во время военного положения школы имеют более широкую автономию и могут менять график из-за рисков безопасности, воздушных тревог, отключения света или роста заболеваемости.

Ранее РБК-Украина писало, что МОН призывает школы заранее подготовиться к возможным длительным отключениям света зимой и при необходимости изменить график обучения. Школам рекомендуют пересмотреть структуру учебного года, увеличить зимние каникулы, перенести часть занятий на июнь или перейти на более гибкие форматы - шестидневную неделю, обучение в две смены или асинхронный режим.

Также мы рассказывали, что с 2028 года ученики 9-х классов будут сдавать ГИА в формате ВНО. Сначала девятиклассники будут проходить тестирование по украинскому языку и литературе и математике, а затем перечень предметов расширят. Аттестацию будут проводить через специальную платформу, задания будут компетентностными и будут включать различные формы ответов.

