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Кандидатури Тігіпка та Хорошковського розглядали на пост прем'єра, - ОП

Новини » Політика     06.03.2020 - 23:08
Кандидатури Тігіпка та Хорошковського розглядали на пост прем'єра, - ОП
Фото: Сергій Тігіпко (wikimedia.org)

Зеленський особисто вів переговори із бізнесменами

Кандидатури бізнесменів Сергія Тігіпко та Валерія Хорошковського справді розглядали на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова інтерв'ю на телеканалі "Україна24".

За словами Трофомова, президент Володимир Зеленський особисто вві переговори із цими кандидатами.

"Називалося прізвище Тігіпка, називалося прізвище Хорошковського. Ці кадри розглядалися, з ними був діалог", - сказав заступник глави ОП.

Він додав, що пояснити, чому було прийнято саме таке рішення по призначенню нового прем'єр-міністра може виключно тільки Зеленський.

"На мій погляд, рішення по Денису Анатолійовичу (Шмигаль, - ред.) дуже мудре і правильне, тому що воно якраз відповідає і сподіванням, і профілю, і компетенції", - зазначив Трофімов.

Нагадаємо, 4 березня Рада проголосувала за призначення Дениса Шмигаля новим прем'єр-міністром України. Це рішення підтримав 291 нардеп.

РБК-Україна писало, що з'явився склад нового уряду Шмигаля. У новому Кабміні залишаться п'ять представників попереднього уряду - Аваков, Федоров, Пристайко, Криклій і Малюська.

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