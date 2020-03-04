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Шмигаль очолив Кабмін: як Рада голосувала за нового прем'єра

Новини » Політика     04.03.2020 - 19:08
Шмигаль очолив Кабмін: як Рада голосувала за нового прем'єра
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Проти Шмигаля проголосували фракції "ОПЗЖ" і "ЄС", "Батьківщина" і "Голос" - утрималися

Призначення Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України не підтримали дві парламентські фракції, ще дві - утрималися. Про це повідомляє РБК-Україна.

Всього призначення Шмигаля підтримали 291 нардеп. З них 242 голоси дали депутати від "Слуги народу" (1 утримався), 18 членів депутатської групи "За майбутнє" (2 не голосували), 17 нардепутов групи "Довіра" і 14 позафракційних (4 утрималися, 1 не голосував).

Проти проголосували 35 народних депутатів "Опозиційної платформи "За життя" (3 не голосували), 24 представника "Європейської солідарності" (1 не голосував).

Утрималися від голосування 20 нардепів від "Батьківщини" (1 не голосував), а також 19 представників партії "Голос" (1 не голосував).

Шмигаль очолив Кабмін: як Рада голосувала за нового прем'єра

Нагадаємо, раніше новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував представлення нової програми діяльності оновленого уряду найближчим часом. Він також зазначив, що у правлячої партії "Слуга народу" є програма, де визначені основні напрями й основні пріоритети оновленого уряду.

Також РБК-Україна писало, що з'явився склад нового уряду Шмигаля. У новому Кабміні залишаться п'ять представників попереднього уряду - Аваков, Федоров, Пристайко, Криклій і Малюська.

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