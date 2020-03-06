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Кандидатуры Тигипко и Хорошковского рассматривали на пост премьера, - ОП

Новости » Политика     06.03.2020 - 23:08
Кандидатуры Тигипко и Хорошковского рассматривали на пост премьера, - ОП
Фото: Сергей Тигипко (wikimedia.org)

Зеленский лично вел переговоры с бизнесменами

Кандидатуры бизнесменов Сергя Тигипко и Валерия Хорошковского действительно рассматривали на должность премьер-министра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова в интервью на телеканале "Украина24".

По словам Трофомова, президент Владимир Зеленский лично во переговоры с этими кандидатами.

"Называлась фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского. Эти кадры рассматривались, с ними был диалог", - сказал заместитель главы ОП.

Он добавил, что объяснить, почему было принято именно такое решение по назначению нового премьер-министра может только Зеленский.

"На мой взгляд, решение по Денису Анатольевичу (Шмыгаль, - ред.) очень мудрое и правильное, потому что оно как раз отвечает и ожиданиям, и профилю, и компетенции", - отметил Трофимов.

Напомним, 4 марта Рада проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. Это решение поддержал 291 нардеп.

РБК-Украина писало, что появился состав нового правительства Шмыгаля. В новом Кабмине останутся пять представителей предыдущего правительства - Аваков, Федоров, Пристайко, Криклий и Малюська.

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Новости Украины Денис ШмыгальСергей Тигипко
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