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Меркель висловила підтримку новому уряду України

Новини » Політика     06.03.2020 - 20:41
Меркель висловила підтримку новому уряду України
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Ангела Меркель запросила Дениса Шмигаля з офіційним візитом до Німеччини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила підтримка новому уряду України на чолі з Денисом Шмигалем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Німеччині Андрія Мельника у Twitter.

За його словами, Меркель запросила Дениса Шмигаля з офіційним візитом до Німеччини.

"Приємно, що саме канцлер Німеччини Ангела Меркель серед перших світових лідерів привітала прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля з обранням та запросила з офіційним візитом до Берліна! "Німецький уряд буде і надалі підтримувати вас і ваш уряд!", - наголосила канцлер. Danke Deutschland!" - написав посол.

Меркель висловила підтримку новому уряду України

Нагадаємо, 4 березня Денис Шмигаль став новим прем'єр-міністром України. Також Верховна рада затвердила склад його уряду. До цього нардепи проголосували за відставку уряду Олексія Гончарука.

Раніше Денис Шмигаль назвав пріоритетні кроки свого уряду. За його словами, новий уряд повинен переглянути бюджет, особливо щодо пенсій. Також Кабмін повинен врегулювати питання зарплат чиновників, погашення заборгованостей перед шахтарями та питання загрози коронавірусу.

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Новини України Ангела МеркельДенис Шмигаль
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