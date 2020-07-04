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Кандидатуру віце-прем'єра з ОПК можуть визначити за тиждень, - Зеленський

Новини » Політика     04.07.2020 - 17:12
Кандидатуру віце-прем'єра з ОПК можуть визначити за тиждень, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами президента, зараз йде відбір найкращої кандидатури

Президент Володимир Зеленський заявив, що кандидатуру на посаду віце-прем'єр-міністра з питань промислової політики та оборонно-промислового комплексу можуть визначити уже за тиждень. За його словами, збереження робочих місць і розвиток українських підприємств - це один з пріоритетів влади.

Про це глава держави розповів у ході зустрічі з представниками місцевого бізнесу під час робочої поїздки до Одеської області.

"Для нас це дуже важливе питання. Ми вирішили відновити посаду віце-прем’єра з промислової політики. Ми вже побачили багатьох професійних людей - зараз обираємо найкращу кандидатуру", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, претенденти на посаду віце-прем'єра з питань ОПК та космічної галузі пройдуть спецперевірку, яку організують Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро.

Як писало РБК-Україна, раніше повідомлялося, що відбір претендентів на цю посаду вже почався, а спеціальний номінаційний комітет розглядає кілька кандидатур.

Раніше анонсувалося, що в Україні створюють оборонно-промислове міністерство.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Володимир ЗеленськийПрем'єр-міністрОПК
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