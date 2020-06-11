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Кандидати на пост віце-прем'єра з ОПК пройдуть спецперевірку

Новини » Політика     11.06.2020 - 12:57
Кандидати на пост віце-прем'єра з ОПК пройдуть спецперевірку
Фото: Служба безпеки України (РБК-Україна)

Новий віце-прем'єр займатиметься "Укроборонпромом" і космічною галуззю

Претенденти на посаду віце-прем'єра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК) та космічної галузі пройдуть спецперевірку. Перевірка буде організована Службою безпеки України та Національним антикорупційним бюро.

Про це РБК-Україна повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан.

За його словами, кандидати мають пройти спеціальну перевірку, яку проводитиме СБУ і НАБУ.

"Спецперевірки кандидатів на посади - нормальна практика, яка передбачена законодавством. Це речі, які в обов'язковому порядку застосовуються до держслужбовців, які претендують на високі посади. І це правильно, особливо для стратегічного спрямування, особливо в умовах агресії РФ", - зазначив Мокан.

Він також додав, що майбутній віце-прем'єр буде курирувати діяльність "Укроборонпрому", космічної галузі та фактично всієї промисловості, спрямованої на забезпечення нацбезпеки.

Мокан розповів, що спочатку кандидата обере номінаційний комітет, його має підтримати фракція "Слуга народу" на окремому засіданні.

"Після цього буде зроблено офіційне представлення. Прем'єр має внести подання у Верховну раду. А Верховна рада - за неї проголосувати. Ось такий алгоритм", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відбір претендентів на цю посаду вже почався, а спеціальний номінаційний комітет розглядає кілька кандидатур.

До цього стало відомо, що в Україні створюють оборонно-промислове міністерство.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Прем'єр-міністрСлужба безпеки УкраїниНАБУОПКпроверка
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