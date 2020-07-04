ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кандидатуру вице-премьера по ОПК могут определить через неделю, - Зеленский

Новости » Политика     04.07.2020 - 17:12
Кандидатуру вице-премьера по ОПК могут определить через неделю, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам президента, сейчас идет отбор лучшей кандидатуры

Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатуру на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса могут определить уже через неделю. По его словам, сохранение рабочих мест и развитие украинских предприятий - это один из приоритетов власти.

Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с представителями местного бизнеса во время рабочей поездки в Одесскую область.

"Для нас это очень важный вопрос. Мы решили восстановить должность вице-премьера по промышленной политике. Мы уже увидели многих профессиональных людей - сейчас выбираем лучшую кандидатуру", - сказал Зеленский.

Напомним, претенденты на должность вице-премьера по вопросам ОПК и космической отрасли пройдут спецпроверку, которую организуют Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро.

Как писало РБК-Украина, ранее сообщалось, что отбор претендентов на эту должность уже начался, а специальный номинационный комитет рассматривает несколько кандидатур.

Ранее анонсировалось, что в Украине создают оборонно-промышленное министерство.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийПремьер-министрОПК
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь