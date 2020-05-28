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В Україні створюють оборонно-промислове міністерство

Новини » Політика     28.05.2020 - 15:02
В Україні створюють оборонно-промислове міністерство
Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)

Реформа ОПК повинна вирішити проблему координації у військово-промисловому секторі

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов представив концепцію реформування оборонно-промислового комплексу (ОПК). На першому етапі планується створення профільного міністерства, а також створення посади віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій.

Про це повідомили в прес-службі РНБО.

Данилов зазначив, що ця реформа стане наймасштабнішою за останні 10 років.

"На першому етапі реформування буде створено профільне міністерство, яке буде відповідати за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики, і введена посада віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій, до повноважень якого буде віднесено питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі На другому етапі будуть вирішуватися питання організаційно-правової форми роботи підприємств, що входять до складу ДК "Укроборонпром", - повідомив він.

Також в РНБО відзначили, що реформа у сфері ОПК повинна вирішити проблему недостатньої координації між суб'єктами військово-промислової політики.

Нагадаємо, в липні 2019 року в РНБО анонсували створення центру щодо реформування ОПК.

Також повідомлялося, що у рамках реформи ОПК в РНБО планують ліквідувати концерт "Укроборонпром".

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України РНБОреформиОПКминистерство
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