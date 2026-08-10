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Канада ударила санкциями по компании, поставляющей военную технику Росгвардии

22:45 10.08.2026 Пн
2 мин
Предприятие усиливает российский ВПК
aimg Елена Бджола
Канада ударила санкциями по компании, поставляющей военную технику Росгвардии Фото: бронеавтомобиль SPARTAN от Streit Group (armored-cars.com)
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Речь идет об оборонной компании Streit Group, производящей бронированные транспортные средства и другую военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Канады Аниты Ананд в Х.

Канада ввела санкции против Streit Group

Канада принимает санкции против этой компании на основании многочисленных подтверждений. Ведь Streit Group снабжает изготовленные ею бронированные транспортные средства для Российской национальной гвардии.

"Росгвардия принимает участие в войне России против Украины", - подчеркнула Ананд.

В МИД Канады отметили, что объявленные санкции снизят военный потенциал России в войне против Украины. Потому что нарушат и ограничат способность Streit Group поставлять военные технологии и оборудование в Россию.

"Канада остается непреклонной в своей приверженности суверенитету, территориальной целостности и народу Украины, который продолжает защищать свою страну и свои права в условиях жестокой агрессии со стороны России", - говорится в сообщении.

Реакция Украины

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Канаду за подобное решение.

"Каждая компания, которая поставляет технологии, оборудование или комплектующие в российский ВПК, способствует поддержанию ее агрессивной войны против Украины и должна понести за это ответственность", - говорит он.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина получила от Канады обширный пакет помощи для защиты неба. Кроме того, в ближайшее время ожидается поступление дополнительных оборонных средств.

Также стало известно, что Украина и Канада договорились о запуске совместного производства дронов для ВСУ. Предприятие будет создано на территории Канады.

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